「ちょっと待って茄子採ってたら孔雀いたんだけど、え？？？？？？？？？？？？？？？？」【写真】畑で出会っためずらしいクジャクこんなポストをされたのは田中重工業（@hobbyseidai）さん。大阪の畑で収穫作業をしていた田中さんの前に、まさかの孔雀が現れるという衝撃の姿が映っていました。緑に囲まれた畑に、鮮やかな羽を揺らしながら歩く孔雀…。そのミスマッチさに思わず二度見してしまいますね！「どこの国の畑！？」「孔