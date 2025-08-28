1995年の阪神・淡路大震災で閉鎖したボクシングジム「神戸拳闘会」（神戸市兵庫区）の元日本王者が、30年ぶりに古巣で練習に汗を流した。【写真】神戸拳闘会で30年ぶりに練習に取り組む鈴木敏和さん8月12日、プロボクシング元日本スーパーフェザー級王者、鈴木敏和さん（56）＝神戸市北区出身＝は「失礼します」と頭を下げ、板張りのジムに足を踏み入れた。30年前に閉鎖した当時のまま保存されているリングやサンドバッグ、腹筋を