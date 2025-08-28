カキの寝袋!?さらに髪文字で…80年代にアイドル・タレントとして活躍した歌手の投稿した動画が話題を呼んでいる。「#お盆休み#カキ#牡蠣の寝袋#牡蠣枕#髪文字#牡蠣まみれ」とインスタグラムにタグ付けし、動画を公開したのは本田理沙(54)=大分県中津市出身。大きな牡蛎の寝袋にすっぽりと入り、周りに牡蛎のぬいぐるみを配置した本田。カメラが徐々に引いていくと、髪の毛で作った「カキ」の文字が現れる個性的な