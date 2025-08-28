松竹は２８日、直営劇場の大阪松竹座（大阪市中央区）での興行を２０２６年５月で終了すると発表した。その後、劇場や飲食店などが入ったビルも閉館する。建物の老朽化が理由という。大正時代の１９２３年、関西初の本格的洋式劇場として大阪・道頓堀に開場。戦後は主に映画館になったが、映画産業の不振などにより９４年に閉館。アーチ型の外観を残して建て替え、演劇専門劇場として９７年に再開場し、歌舞伎や松竹新喜劇など