◇MLB ドジャース5-1レッズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手が11試合目でようやく先発の役目でもある5イニングを投げきり、復帰後初の勝利投手となりました。この過程の中で不安に陥ったことも明かしました。前回の日本時間21日の登板で、4回には右足の太ももに打球が直撃するアクシデントに見舞われ、4回5失点で黒星を喫していました。この日は打って変わって先制ホームランを与えてしまいましたが9つの三振を奪