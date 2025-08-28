◇MLB レンジャーズ 20-3 エンゼルス(日本時間28日、グローブライフ・フィールド)レンジャーズが20得点をあげて大勝を収めました。前日の日本時間27日の試合では、菊池雄星投手から4回までに6点を奪ってKOしていたレンジャーズ打線。さらに同17日のブルージェイズ戦、同23日のガーディアンズ戦ではともに2桁10得点をあげており、打線が爆発力を見せていました。この日の試合でも打線が序盤からその力を発揮しました。初回、4番のア