28日（木）、三条パール金属スタジアムでのイースタン・リーグ、対オイシックス戦。ロッテの先発投手は二木康太、対するオイシックスの先発投手は高野結羽。ロッテは3回表、先制に成功。和田康士朗の安打などで二死一塁とし、荻野貴司のレフトへの適時二塁打で1点を挙げた。4回裏、二木は安打と自身のミスで一死一・三塁のピンチを招き、知念大成を内野ゴロに打ち取る間に三塁ランナーの生還を許し1点を奪われる。ロッテは同