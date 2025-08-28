ピジョンが展開する育児用品7種が、このほどカプセルトイ「ピジョンミニチャーム」に。9月第1週より、バンダイの「ガシャポン®」自販機に順次登場する。ガシャポン「ピジョンミニチャーム」「ピジョンミニチャーム」は、赤ちゃんのいる暮らしを身近に感じるきっかけを作りたいという想いから、ピジョン社員有志のプ ロジェクトによって実現したカプセルトイ。国内市場シェアNo.1の哺乳びん「母乳実感」をはじめ、以下全7種類