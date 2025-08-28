四国電力 四国電力は28日、2025年9月使用分の電気料金の燃料費調整について発表しました。 2025年7月の貿易統計が発表されたのに伴い、低圧の顧客の電気料金に適用される平均燃料価格が１klあたり900円下がりましたが、燃料費調整単価が1kWhにつき9.33円と前月比＋0.26円になったため、平均的な家庭の支払額は7778円と、前の月と比べて67円値上がりします。