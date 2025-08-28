千葉県の熊谷俊人知事は28日の定例記者会見で、1923年の関東大震災の際に虐殺された朝鮮人を悼み、市民団体が同県船橋市で9月7日に開く式典に、弔電を送る意向だと明らかにした。県によると、熊谷氏が朝鮮人虐殺の追悼式典に弔電を送るのは、昨年に続き2度目。熊谷氏は、県史では政府調査などに基づき96人超が犠牲になったとされていると説明。「災害発生時に真偽が定かでない情報が出回らないよう、正確な情報発信を続ける。