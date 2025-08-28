卓球ブンデスリーガのザールブリュッケン卓球クラブが北京時間8月27日夜に開催した新シーズン発表会では、樊振東前中国代表が同クラブ選手として初めて登場しました。樊振東にとっては、「欧州プロリーグ生涯」の第一歩でした。樊振東は今シーズン、ブンデスリーガ、ドイツカップ、ヨーロッパチャンピオンズリーグに同クラブ選手として出場する予定です。樊振東は、試合を通じて、中国国内リーグとブンデスリーガの違いを体得し、