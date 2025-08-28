ホンダ GB350 C｜Honda GB 350 C 新しい「GB350 C」はマット塗装が渋い！ 2024年10月に登場した「GB350 C」は、348cc空冷単気筒エンジンを搭載した「GB350」の派生モデル。クラシカルなスタイリングを最大の魅力とする一台だ。そのGB350 Cが今回新たにカラーバリエーションと一部仕様を変更し、10月31日に発売する。今回の改良では、夜間の視認性向上を目的にヘッドライトの照射範囲を見直し、実用性を高めている。