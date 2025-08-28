アイ・オー・データ機器は8月27日、4G/LTE対応のWi-Fiルーターの新製品「UD-LTA」を発表した。SIMカードスロットを搭載し、4G/LTEのモバイル回線を利用してさまざまな機器をWi-Fi経由でインターネットに接続できる。Wi-FiはWi-Fi 5（IEEE 802.11ac）に対応し、最大867Mbps（5GHz帯、2×2）の通信が可能。価格はオープンで、直販価格は15,875円。発売は2025年9月上旬の予定。4G/LTE対応のWi-Fiルーター「UD-LTA」固定回線のない環境