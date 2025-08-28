銀座コージーコーナーから、ハロウィンを彩るキュートなギフトが登場します。今年は「JOYJOYハロウィン黒ねこボックス（9個入）」と「JOYJOYハロウィンギフトバッグ（6個入）」の2種類。遊び心あふれる黒ねこのデザインや、ジャック・オ・ランタンの持ち手付きバッグなど、見た目も可愛くてワクワク♡中にはマドレーヌやクッキーを詰め合わせ、子どもから大人まで笑顔になれる