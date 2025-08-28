ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、8月28日（木）から8月30日（土）までの期間、「ハロウィーン・ホラー・ナイト」の恐怖を東京で体験できる期間限定スペシャル・イベント「喰うか。喰われるか。恐怖の I SCREAM（アイスクリーム）店」を「サーティワン アイスクリーム青山店」で開催。開催初日に報道陣向けに公開され、恐ろしくも少し感動を覚えるイベントの様子が明らかになった。【写真】閲覧注意★ゾンビ襲来で大変なこと