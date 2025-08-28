東京Ｖが２８日、横浜ＦＣ戦（３０日・ニッパツ）に向けて全体練習を行った。天皇杯４回戦で名古屋に１―２で敗戦してから、リーグ戦も京都、広島の上位陣と内容ではいい勝負を演じながら、決定機を生かせず、０―１、０―３で敗れて、公式戦３連敗中と苦しい状況が続く。ボランチでリーグ戦１１連続で先発出場しているＭＦ平川は「内容は間違いなく良くなっている。京都、広島にもやれた部分はあると思っているので、勝負の際