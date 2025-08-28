◆イースタン・リーグ巨人―楽天（２８日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は２８日、イースタン・楽天戦のスタメンを発表した。先発は４年目の育成右腕・花田侑樹投手。公式戦初登板初先発となった２１日のイースタン・オイシックス戦（ハードオフ新潟）では、勝利投手の権利が目前だった５回１死で無念の降板。２度の右肘手術を乗り越えた右腕が、中６日となるマウンドで公式戦初勝利を目指す。打線では三塚琉生外野