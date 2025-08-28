◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神ネルソン投手、湯浅京己投手▽ＤｅＮＡ森唯斗投手、知野直人内野手▽ヤクルト吉村貢司郎投手▽中日仲地礼亜投手【出場選手登録抹消】▽阪神早川太貴投手、岡留英貴投手▽ＤｅＮＡ梶原昂希外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽ソフトバンクダウンズ内野手▽日本ハム山崎福也投手▽楽天小郷裕哉外野手