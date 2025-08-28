YOSHIKI¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥ï¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØY by YOSHIKI¡Ù¤Î¿·¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸È¯É½²ñ¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦¥°¥é¥ó¥É ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢YOSHIKI¤È¸½ÂåÈþ½Ñ²È¡¦ÆàÎÉÈþÃÒ¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤Ç´¥ÇÕ¡ªÀ¤³¦Åª¥³¥é¥Ü¤ò¼Â¸½¤·¤¿YOSHIKI¡õÆàÎÉÈþÃÒ»á¡ØY by YOSHIKI¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢YOSHIKI¤¬¡È¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç2018Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿