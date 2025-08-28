インドネシア・ジャカルタにある蜜雪氷城の店舗。（資料写真、ジャカルタ＝新華社記者／徐欽）【新華社北京8月28日】中国のアイスクリーム・飲料チェーン大手の蜜雪氷城（MIXUE）が27日に発表した2025年6月中間決算は、売上高が前年同期比39.3％増の148億7千万元（1元＝約21円）、粗利益が38.3％増の47億1千万元、純利益が44.1％増の27億2千万元だった。6月30日時点の店舗数は5万3014店で前年同期比9796店増加した。6月末時