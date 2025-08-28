グリムズビー・タウン(4部)がカラバオカップ2回戦でマンチェスター・ユナイテッドを撃破。勝利に歓喜するグリムズビーの選手やサポーター、関係者のなかで、たった1人だけ怒りを露わにした選手がいた。英『スカイ』が伝えた。英4部のグリムズビーは世界屈指の名門ユナイテッドと対戦し、2-2でPK戦の末に12-11という接戦を制した。勝利の立役者である守護神クリスティ・ピムは試合後に『スカイ』のインタビューに応答。「実は私