シェラトングランドホテル広島が、スイーツブッフェ「Parfait 〜パフェ〜」を開催。“ひと足早く”秋の味覚が楽しめる、彩り豊かなオリジナルパフェの競演です！ シェラトングランドホテル広島「ブリッジ」スイーツブッフェ「Parfait 〜パフェ〜」  期間：2025年9月6日（土）〜9月28日（日）土曜・日曜・祝日開催場所：ロビー階(L) ブッフェレストラン「ブリッジ」営業時間：3:00 p.m.〜4:30 p.m.料金：1人 3,900円