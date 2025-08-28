鹿児島市与次郎の鹿児島サンロイヤルホテルが鹿児島市住吉町への移転を目指す中、下鶴隆央市長はきょう28日の定例会見で、ホテル側が提案した計画について有望だとの認識を示しました。 鹿児島市与次郎の鹿児島サンロイヤルホテルは県が所有する鹿児島市住吉町15番街区への移転を目指していて、ホテルを経営する鹿児島国際観光は、国際会議にも使える宴会場=バンケットなどを備えた9階建てのホテルを建設することを提案しています