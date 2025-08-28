神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールは、2025年9月19日(金)より、新しいステージを上演開始します。 神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール「ぐるぐるMIX！アンパンマンたいそう」  期間：2025年9月19日(金)〜11月19日(水)場所：2F ミュージアム やなせたかし劇場時間：約15分(1日3〜4回上演)出演：アンパンマン、しょくぱんまん、カレーパンマン※ミュージアムご入館には、日時指定WEBチケットの事