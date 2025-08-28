ＸＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが２８日、都内で「ＹＯＳＨＩＫＩプロデュースワイン『ＹｂｙＹＯＳＨＩＫＩ』新ヴィンテージ発表会」を開催した。ＹＯＳＨＩＫＩとともに今年の米ＴＩＭＥ誌「世界で最も影響力のある１００人」に選ばれた画家の奈良美智氏が同席。世界が認める二人がタッグを組み、新プロジェクトを発表した。二人は、共通の知人をきっかけに知り合った。奈良氏は音楽とワインに精通しており、意気投合す