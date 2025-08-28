霧島山の新燃岳はきょう28日未明噴火し、噴煙が火口から5500mの高さまで上がりました。霧島市では降灰がありました。 新燃岳は28日午前4時53分に噴火。噴煙が火口から5500mの高さまで上がりました。噴煙の高さが5000メートルを超えたのは先月3日以来です。 午前9時には噴煙は3700メートルの高さまで上がり、噴火が続いていましたが、午後3時前に停止した模様です。 午前11時ごろの霧島市霧島田口です。車が道路に積