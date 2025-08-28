ドジャース大谷翔平選手が、749日ぶりの勝利を上げました。全打席とあわせてお伝えします。【映像】大谷翔平 今季11度目の二刀流ドジャース通算100号にあと1本としている大谷。第1打席はレフトフライ。1点を追う4回の第2打席。1、2塁間を抜くヒットで出塁します。第3打席はショートゴロに倒れます。7回の第4打席は左中間へ鋭い当たりも、相手センターがスライディングキャッチ。第5打席は大きな当たりでしたが、レフトフライ。