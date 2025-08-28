琴平山博覧会ポスター 琴平山博覧会実行委員会（琴平町）は、金刀比羅宮と町内各所を舞台に、関係人口型アートフェス「琴平山博覧会」を9月1日から12月25日まで開催します。 琴平山博覧会は1873年（明治6年）に初回、1879年（明治12年）に第2回が開催され、今回が146年ぶりの開催です。 参加するアーティストは、愛媛県四国中央市出身の書家・紫舟や、台湾の書道詩人・何景窗（ホー・チンチュア