7月31日にタクシー運転手に対する暴行、脅迫の疑いで書類送検されていた「三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE」のメンバー・今市隆二（38）。8月28日にタクシー運転手の代理人弁護士らが都内で記者会見を開き、示談が成立したことを公表した。「今市さんの送検容疑は、今年4月上旬に知人男性と都内でタクシーに乗った際、運転手の男性に対して『殺すぞ』などと脅迫。腕を引っ張ったほか、車内のアクリル板を蹴ったというもの