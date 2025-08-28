右折する車を避けようとした軽ワゴン車がそのまま歩道に突っ込みます。この事故で歩道にいた40代の男性が死亡しました。去年11月、神奈川県藤沢市の交差点で起きたこの事故では、右折した車が事故のあとに逃走していました。警察はひき逃げ事件として捜査していましたが、防犯カメラの映像などから運転手を80代の女性と特定。軽ワゴン車の30代の男性とともに過失運転致死などの疑いで、今年7月に書類送検したことがわかりました。