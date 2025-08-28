7月からTOKYO MXにて放送＆公式YouTubeチャンネルほか各プラットホームで配信中のアニメ作品『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』の新曲「Altair and Vega」をMindaRynが歌唱し、8月30日に配信リリースされることが決定。作詞は監督の亀山陽平が、作編曲は本作の劇伴や挿入歌にも携わっている土井浩平が手掛ける。TVアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』は、7月の第1話配信から最新の第8話までYouTubeの総再生回数が1,700万回を