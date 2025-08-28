ロッテリアの秋の風物詩「半熟月見バーガーフェア」を、2025年も開催。「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」をはじめ、お月見気分が楽しめる4メニューが期間限定で登場します☆ ロッテリア「半熟月見バーガーフェア」 販売期間：2025年9月3日（水）〜10月上旬まで販売予定※なくなり次第終了販売店舗：一部店舗を除く202店舗で販売予定（2025年8月26日時点）※半熟風たまごは加工品です ハンバーガーショッ