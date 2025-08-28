ロンドン序盤、ドル円やクロス円が下げ渋る欧州株が堅調にスタート＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円やクロス円が下げ渋っている。欧州株は堅調に取引を開始したことが円売り圧力となっているようだ。独ＤＡＸ指数は０．６％高で寄り付いている。 ドル円は147.00レベルを安値に147.30台まで反発。ユーロ円は171.12近辺を安値に171.60付近と前日ＮＹ終値水準に買い戻されている。ポンド円は198.56近辺を