Jリーグは28日、YBCルヴァンカップ2025の決勝をフジテレビ系列で全国生中継することが決定したと発表した。決勝は11月1日に国立競技場で開催され、キックオフ時刻は13時5分。現在は準々決勝に横浜F・マリノス、柏レイソル、横浜FC、ヴィッセル神戸、湘南ベルマーレ、サンフレッチェ広島、浦和レッズ、川崎フロンターレが勝ち残っており、決勝の対戦カードは10月12日に決まる。以下、今後の日程■プライムラウンド【準々決勝】[