楽天の荘司康誠投手（24）が29日の日本ハム戦（エスコン）の先発に向け調整した。本拠の楽天モバイルパークでキャッチボールなどを行い、「先頭打者を出塁させないことを一番に意識して、一つずつアウトを取っていければ」と意気込んだ。今季同戦は2戦2勝、防御率1・38と好相性だが「相手も対策して臨んでくると思うので、しっかりと打者を観察しながら自分のピッチングができればと思います」と語った。3位のオリックス