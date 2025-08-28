ロッテのオースティン・ボス投手が29日のソフトバンク戦（ZOZOマリン）に先発することが発表された。ソフトバンクは上沢直之投手が先発する。今季新加入のボスは、ここまで18試合に登板して2勝7敗、防御率3・84。5試合連続援護点0の不運もあって、4月25日の日本ハム戦を最後に約4カ月、白星から遠ざかっている。6月22日のDeNA戦から6試合連続で5回以内での降板が続いていたが、前回22日の西武戦では敗れたものの、6回1/3を3失