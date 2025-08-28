ハラスメント行為をする人はどんな人か。認知科学者で東北大学准教授の細田千尋さんは「加齢に伴って認知機能を司る前頭前野の機能が低下するため、特に高齢者は加害者になる可能性が高い」という――。※本稿は、細田千尋『幸せを手にできる脳の最適解 ウェルビーイングを実現するレッスン』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。撮影＝塚原孝顕認知科学者で東北大学准教授の細田千尋さん - 撮影＝塚原孝顕■ハラスメント被害