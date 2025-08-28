モデルの岩堀せり（48）が28日、自身のインスタグラムを更新。夫で「GLAY」のギタリスト・TAKURO（54）とドジャースの試合を観戦したことを報告した。米ロサンゼルス在住の2人。ドジャース戦を観戦したことを報告し、球場ツーショットを披露した。大谷の打席や大谷人形の写真も投稿し、「Dodgers観戦でお人形もらった〜」とつづった。フォロワーからは「ステキな夫婦」「お似合いカップル」「ご夫婦で野球観戦に大谷さん、