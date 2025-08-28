お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（４８）が２８日、都内で行われた「クロフェス２０２５」プレス発表会に出席した。クロちゃんが総合プロデューサーを務める「クロフェス」は今年で６回目を迎える。クロちゃんは登場するやいなや「クロフェス６年目、クロちゃん、クロフェスと結婚するしーん！」と叫び、結婚指輪を掲げた。ちなみに、この結婚指輪の箱の四隅は少し黒ずんでおり「営業で使ってます。元を取り返さ