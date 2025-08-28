セブン‐イレブンは、2025年9月2日から10月6日までの約4週間、「中秋の名月」にちなんだ季節限定商品「お月見」シリーズを全国の店舗(一部地域を除く)で発売する。9月2日発売の第1弾では、「おつきみるくぷりん」「お月見クレープ」「お月見チーズつくね弁当」の計3品をラインアップする。〈第1弾商品ラインアップ〉◆「おつきみるくぷりん」税込259.20円カスタードみるくプリン、カラメルソース、ミルクホイップ、カスタードホイ