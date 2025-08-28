ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』が、9月16日(21:00〜)にスタートする。山本舞香○新たに山本舞香ととうあがMCとして参加恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン』の新シリーズ『ラブキャッチャージャパン2』。前シーズンを大幅に超える賞金1000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈になる。参加メンバーをスタジオで見守る番組MCには、前シーズンよりMCを務める見取り図