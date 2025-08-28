◆イースタン・リーグ巨人―楽天（２８日・ジャイアンツタウンスタジアム）小学生時代から約３０年にわたって熱烈に巨人を応援し続け、「月刊ジャイアンツ」でも連載を持つ、歌謡コーラスグループ「純烈」の後上翔太が、イースタン・リーグ、巨人―楽天戦で球場ＭＣを務める。試合前には、球場内にあるハンバーガーショップ「Ｇ×ＤＯＭＤＯＭ」（ジー・ドムドム）を訪れ、バンズが黒の「ビッグジードムバーガー」を堪能。試