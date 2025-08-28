仕事相手から求められる人は何をしているか。営業コンサルタントの菊原智明さんは「今は比較サイトで最安値の商品を探せるし口コミサイトで評判が広がるから、『その場でガツガツ』の営業スタイルでは会社ごと先細っていく。『ゆっくりジワジワ』の長期的思考の人だけが必要とされる」という――。※本稿は、菊原智明『決定版 「稼げる営業」と「ダメ営業」の習慣』（明日香出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com