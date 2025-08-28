女子ゴルフのステップアップツアー、山陰ご縁むす美レディースは28日、鳥取県の大山平原GC（6542ヤード、パー72）で第1ラウンドが行われ、66で回った古家翔香と大西葵が首位に並んだ。江沢亜弥が1打差3位。3日間で争われる。