２８日の東京株式市場は、決算発表を行ったエヌビディア＜NVDA＞が時間外取引で下落したことを受けて主力ハイテク株は売りが先行したものの、押し目買い意欲を支えとして頑強さを発揮した。 大引けの日経平均株価は前営業日比３０８円５２銭高の４万２８２８円７９銭と続伸し高値引けとなった。プライム市場の売買高概算は１８億７９２４万株、売買代金概算は４兆６５４５億円。値上がり銘柄数は９１６、対して値下がり銘柄