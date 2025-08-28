オーバーラップホールディングスが１０月３日に東証グロース市場に新規上場する。上場に際して８００万株の売り出しと上限１２０万株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。主幹事はみずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。売り出し価格決定日は９月２５日。 同社はライトノベル・コミック・アニメにおける作品の企画・編集・プロデュースを手掛け