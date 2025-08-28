大相撲の夏巡業が２８日、東京・立川市で行われた。横綱・豊昇龍（立浪）は左肩に多くのテーピングを施し、朝稽古に姿を現した。土俵には上がらず軽く体を動かした。巡業部長の境川親方（元小結・両国）と話し込む場面もあった。２３日の新潟市内での巡業で痛めたときには「浮いた」ような感覚あったというが、「肩はだいぶ良くなった」と回復しつつあることを強調。横綱・大の里（二所ノ関）との取組には出場した。名古屋場所