GPS¼õ¿®µ¡¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤¿¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ¡áÆÊÌÚ¸©¡Ê¾®ÃÓ¿­²ð¶µ¼øÄó¶¡¡¢²£ÅÄÇî»á»£±Æ¡Ë¥¯¥Þ¤ÏÉáÃÊ¡¢Æ»Ï©¤Î²£ÃÇ¤òÈò¤±¤ë¤¬¡¢ÈË¿£´ü¤Î²Æ¤ÏÍº¤¬»ó¤òµá¤á¤Æ¤¢¤¨¤ÆÆ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¡¢ÅìµþÇÀ¹©Âç¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£½©¤Ë¤ÏÅßÌ²¤ËÈ÷¤¨¤Æ¿©Êª¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢»óÍº¤È¤â¤Ë²£ÃÇ¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥¯¥Þ¤ÏÆ»Ï©¤ò´í¸±¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¿Í´Ö¤È¤ÎÁø¶ø¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Ä¤Ä¡¢À¸Â©ÃÏ¤òÊ¬ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆ»