俳優・斎藤工が主演し、子役の永尾柚乃と共演するテレビ朝日系ドラマ『誘拐の日』（毎週火曜後9：00）の見逃し配信から調査した「完再生率」が、全話平均78.2％を記録。今クールの全局ドラマ中、1位を獲得した。28日、テレビ朝日が発表した。【場面カット】山崎忠（深澤辰哉）に絶体絶命の危機「完再生率」は、どれくらいの視聴者が途中で脱落することなく、最後まで見届けたかの割合を示すもの。単純な再生回数だけでは計れ