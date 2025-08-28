マンチェスターＵ所属のアルゼンチン代表ＦＷアレハンドロ・ガルナチョ（２１）のチェルシー移籍が確定したことが明らかになった。英高級紙『ガーディアン』を始め、英メディアが一斉に報じたところによると、チェルシー側がガルナチョ獲得に自信を深めており、クラブ間の合意は「間近」と確信しているという。「ガーディアン」紙によると、移籍金は３５００万ポンド（約７１億５００万円）から４０００万ポンド（８１億２０００